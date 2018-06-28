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ديني

الأوقاف تتحدى هيئة كبار العلماء وتتوسع في لجان الفتوى بالمساجد الكبرى

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:36 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
أعلنت وزارة الأوقاف أنها قررت التوسع في لجان الفتوى بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية تيسيرا على السائلين القاصدين أئمة بيوت الله عز وجل ، في ضوء رسالتها في خدمة بيوت الله عز وجل وخدمة المجتمع وتبصير الناس بأمور دينهم ، وتيسيرا على السائلين والمستفتين في جميع ربوع الوطن : مدنه وقراه ، عزبه ونجوعه ، بدوه وحضره ، حيث بيوت الله العامرة

وأضافت الوزارة في بيان لها منذ قليل أنها فِي سبيل ذلك عقدت عددا من الدورات التدريبية في فقه المقاصد وفقه الأسرة وفقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الحج وغير ذلك من سائر الموضوعات الفقهية وبخاصة ما يتصل بالقضايا والمستجدات العصرية ، وجعلت التمكن في علم الفقه شرطا رئيسا لتعيين الأئمة الجدد ، وجانبا أساسيا في جميع اختباراتها في الترقية والإيفاد والعمل بالمساجد الكبرى والعمل بلجان الفتوى التى ستتوسع فيها الوزارة توسعا كبيرا في المرحلة الراهنة تحت إشراف إدارة الفتوى بها ، حتى نغلق الباب تماما أمام الدخلاء وغير المتخصصين.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قررت في بيان لها أمس قصر الفتوى على الأزهر والإفتاء فقط دون الأوقاف وأن وظيفة الإمام والواعظ الإرشاد الديني وتبصير الناس بأمور دينهم.

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