مسئول ألمانى يوجه رسالة للشعب المصري بعد خروج المنتخب من كأس العالم

دعا نيلز أنن، وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية الألمانية، الشعب المصري إلى الفخر بالمشاركة في بطولة كأس العالم أيًا كانت النتيجة.



جاء ذلك خلال احتفالية اقامتها السفارة المصرية بألمانيا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، بحضور الدكتور علي عبد العال والوفد البرلماني المرافق له، وسفير مصر في ألمانيا، وأعضاء السفارة المصرية، والوزير الألماني.



وتوجه بالشكر إلى مصر لتشجيعها لمنتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم الحالية المقامة في روسيا.



وأكد أن هذا التشجيع المصري للفريق الألماني ما هو إلا نتاج علاقات صداقة ومحبة بين شعبى البلدين.



وأشاد الوزير الألماني، بما تشهده مصر حاليًا من خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، التي جاءت بفضل توافر الإرادة للقيادة المصرية مُمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

