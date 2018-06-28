ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مسئول ألمانى يوجه رسالة للشعب المصري بعد خروج المنتخب من كأس العالم

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:35 م
المنتخب المصرى فى
المنتخب المصرى فى روسيا
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
دعا نيلز أنن، وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية الألمانية، الشعب المصري إلى الفخر بالمشاركة في بطولة كأس العالم أيًا كانت النتيجة.

جاء ذلك خلال احتفالية اقامتها السفارة المصرية بألمانيا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، بحضور الدكتور علي عبد العال والوفد البرلماني المرافق له، وسفير مصر في ألمانيا، وأعضاء السفارة المصرية، والوزير الألماني.

وتوجه بالشكر إلى مصر لتشجيعها لمنتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم الحالية المقامة في روسيا.

وأكد أن هذا التشجيع المصري للفريق الألماني ما هو إلا نتاج علاقات صداقة ومحبة بين شعبى البلدين.

وأشاد الوزير الألماني، بما تشهده مصر حاليًا من خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، التي جاءت بفضل توافر الإرادة للقيادة المصرية مُمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ترشيحاتنا

8 معلومات عن الطيار أحمد عادل الرئيس الجديد لـ القابضة للطيران

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة تونس وبنما

فرج عامر يعلن تفاصيل صفقة سموحة الجديدة

بيراميدز يكشف حقيقة الخلاف مع الأهرام

غدا.. تشييع جنازة مدحت مرسي من المعادي

المتهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية: تنكرت بباروكة وشنب لتضليل كاميرات المراقبة.. فيديو

تعرف على منفذ الهجوم على صحيفة أنابوليس الأمريكية.. صور

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تعليق مصطفى بكرى على أزمة شقيق محمد صلاح فى المونديال.. فيديو

اعترافات مثيرة لمتعافٍ من الإدمان ويحكي أشياء لا تصدق

متهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية: جيمس وجاك كلمة السر فى الدعم المادى .. فيديو

السيد البدوي يكشف كواليس جديدة عن ثورة 30 يونيو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

فيديو

ياسر جلال ومحمد رياض يقعان فى موقف محرج.. فيديو
5 نصائح يقدمها جمال شعبان للوقاية من أمراض ضغط الدم.. فيديو
تعليق مصطفى بكرى على أزمة شقيق محمد صلاح فى المونديال.. فيديو
فؤاد علام: الجماعات الإرهابية تتعمد تضليل الأجهزة الأمنية .. فيديو
جمال شعبان يكشف دور مؤتمر كارديو ألكس في جذب انتباه الأطباء من جميع أنحاء العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟