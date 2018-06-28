صحيفة أمريكية: ترامب يبحث عن بديل لكبير موظفي البيت الأبيض

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبحث عن مرشح لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض بدلا من كبير الموظفين الحالي، جون كيلي.



وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر لم تسمها إنه من المتوقع الإعلان عن إقالة كيلي من منصبه قريبًا، مشيرة إلى أن ترامب يتشاور مع مساعديه حول الشخص المناسب ليحل محل كيلي.



ولفتت الصحيفة إن المرشحين الأكثر احتمالا في الوقت الحالي هما نيك آيرس، الذي يشغل منصب رئيس موظفي نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، وميك مولفيني مدير إدارة الشئون الإدارية والميزانية بالبيت الأبيض.



وأكدت المصادر أن كيلي يمكن أن يعلن عن استقالته خلال هذا الأسبوع أو بعد عودة ترامب من رحلته إلى أوروبا في منتصف شهر يوليو القادم.