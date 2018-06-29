الخام الأمريكي يسجل أعلى سعر في 3 سنوات ونصف

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف مدعوما بمخاوف بشأن المعروض جراء العقوبات الأمريكية التي قد تؤدي إلى تراجع حاد في صادرات الخام من إيران.



وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 69 سنتا بما يعادل نحو واحد بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 73.45 دولار للبرميل. وبلغ السعر 74.03 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر 2014، وصعدت عقود خام برنت 23 سنتا لتسجل 77.85 دولار للبرميل عند التسوية.



كانت الولايات المتحدة طالبت هذا الأسبوع الدول بوقف وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر في موقف متشدد تأمل إدارة ترامب أن يقطع التمويل عن طهران، واليوم قال المسؤولون إنهم سيعملون مع الدول على أساس حالة بحالة. ولم تلتزم الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، بالموقف الأمريكي.



وقال مارك واتكنز محلل الاستثمار الإقليمي لدى يو.اس بنك ويلث مانجمنت "تحاول العقوبات عزل إيران أكثر، وهو ما قد يقطع مزيدا من النفط عن السوق العالمية عموما، "إذا حجبت نفط إيران عن السوق فسيحدث نقص في المعروض وهو ما سيدفع بكل تأكيد سعر النفط لمزيد من الارتفاع."



تأتي مطالب الولايات المتحدة بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج لمحاولة تهدئة أسعار النفط التي صعدت أكثر من 40 بالمئة على مدى العام المنصرم، وصعدت أسعار النفط معظم 2018 بفعل شح المعروض جراء طلب قياسي مرتفع وتخفيضات معروض طوعية بقيادة أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا، وتدعمت الأسعار أيضا بتعطيلات مفاجئة في الإمدادات القادمة من كندا وليبيا وفنزويلا.