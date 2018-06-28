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كأس العالم

نادي الأهرام يتعاقد مع البرازيلي كايكي

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:31 م
صدى البلد
نور عادل
نجحت ادارة نادي الاهرام - بيراميدز - في اتمام التعاقد مع البرازيلي ارتور كايكي قادمًا من فريق شابيكوينسي البرازيلي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كانت ادارة الفريق اعلنت منذ لحظات عن التعاقد مع البرازيلي كارلوس ادواردو، لاعب فريق قوياس البرازيلي.

وتسعى ادارة نادي الاهرام - بيراميدز - إلى التعاقد مع العديد من اللاعبين المتميزين سواء على المستوى المحلي او مستوى اللاعبين الدوليين.

وعقد اليوم نادي الأهرام - بيراميدز - مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن التفاصيل الخاصة بالنادي والكشف عن هيكله التنظيمي والاداري.

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