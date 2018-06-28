تعليق مصطفى بكرى على أزمة شقيق محمد صلاح فى المونديال.. فيديو

أعرب الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عن استغرابه الشديد من تحول رأي الجماهير قبل دخول المنتخب للمونديال وعقب خروجه من البطولة، قائلا: " الفريق اللى عمالين نطلع بيه السما .. فجأة بقى أسوأ من السوء".



وانتقد بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» ، هجوم البعض على اصطحاب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، لأخيه معه للنوم في غرفته، متسائلا: "هل اخوه هيعرقله؟؟".



وحذر بكري من استهداف الوطن وإثارة البلبلة والفوضى، في ظل معاناة البعض والطبقة المتوسطة من مشاكل ليست هينة.