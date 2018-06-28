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تعليق مصطفى بكرى على أزمة شقيق محمد صلاح فى المونديال.. فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:29 م
صدى البلد
هاني حسين
أعرب الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عن استغرابه الشديد من تحول رأي الجماهير قبل دخول المنتخب للمونديال وعقب خروجه من البطولة، قائلا: " الفريق اللى عمالين نطلع بيه السما .. فجأة بقى أسوأ من السوء".

وانتقد بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» ، هجوم البعض على اصطحاب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، لأخيه معه للنوم في غرفته، متسائلا: "هل اخوه هيعرقله؟؟".

وحذر بكري من استهداف الوطن وإثارة البلبلة والفوضى، في ظل معاناة البعض والطبقة المتوسطة من مشاكل ليست هينة.

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