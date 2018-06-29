الفنانون يرشحون المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.. طلعت زكريا: حسن شحاتة الأنسب.. وأحمد عزمي وكريم فهمي ومدحت العدل: حسام حسن الأفضل.. وندى بسيوني: المدرب الأجنبي همه الوحيد جني الأموال

طلعت زكريا:

حسن شحاته الأنسب للمنتخب المصرى

ندى بسيوني:

كوبر لا يهتم إلا بجني الأموال

أحمد عزمي:

أتمنى تولي حسام حسن تدريب المنتخب

كريم فهمي:

ده وقت حسام حسن

مدحت العدل:

المنطق والامانة تقتضي اختيار حسام حسن



استطلع "صدى البلد" آراء عدد من الفنانين حول المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، خلفا لهيكتور كوبر بعد خروج منتخب مصر من مونديال روسيال خالي الوفاض.



أجمع الفنانون على اختيار مدرب مصري باعتباره الأفضل في هذه المرحلة، وتراوحت الأسماء بين حسام حسن أو حسن شحاتة.



طلعت زكريا: حسن شحاته الأنسب للمنتخب المصرى



أكد الفنان طلعت زكريا انه يفضل ان يقود المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة , مدرب مصرى مؤكدًا أن فكرة الاستعانة بمدربين أجانب لم تكلل بالنجاح.



وأضاف طلعت في تصريح لصدى البلد ان تجربة الاستعانة بمدرب مصري كانت موقفة مثلما حدث مع حسن شحاته والجوهرى ، اللذين حققا نتائج رائعة مع المنتخب.



وإستكمل حديثه قائلًا : " انه يرى ان هناك عددا من الاسماء مؤهلة لتولى المهمة مثل حسن حسام , الذى أثبت جدارة مع فريق النادى المصرى البورسعيدى , الا انه يرى ان حسن شحاته الانسب , لانه يمتلك خبرة تؤهله لاجتيار تصفيات كاس الامم الافريقية المقرر إستكمالها خلال الفترة المقبلة .



ندى بسيوني: كوبر لا يهتم إلا بجني الأموال



أعربت الفنانة ندى بسيونى، عن رغبتها في أن يكون المدير الفني الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم مصري الجنسية، لأنه لو كان مصرىا سيكون همه الاول شكل مصر واسمها فى الخارج.



وأضافت خلال ندوتها بموقع «صدى البلد»، أن كوبر فشل فى ذلك وكل خططه لم تنجح ولم يهمه الا جنى الاموال.



كما طالبت ندى بسيونى جمهورها بعدم الهجوم على المنتخب ومن المؤكد انه سيكون افضل فى السنوات القادمة .



من المعروف ان ندى بسيونى عرض لها فى رمضان العام الجاري 2018 مسلسل مليكة وجسدت من خلاله دور فريدة.



أحمد عزمي: أتمنى أن يتولى حسام حسن تدريب المنتخب



قال الفنان أحمد عزمى ان المنتخب المصرى يعانى من عدم الإدارة الجيدة وتسبب ذلك فى خروجه من كأس العالم وأرى أن لاعبى المنتخب ليس لهم أى ذنب، فهم قدموا ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفنى كوبر ولكن أرى أن هذا المدرب لم يكن على المستوى المطلوب.



وأضاف عزمى فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" قائلا : "أرى ان افضل مدرب يتولى قيادة المنتخب المصرى فى الفترة المقبلة هو الكابتن حسام حسن وعلينا ان نمنحه فرصة لتنفيذ خطته ومهامه حتى يحقق نتائج إيجابية وأتمنى فى نفس الوقت ان نستفيد من المدربين المصريين الكبار مثل حسن شحاته ان يكون على سبيل المثال المستشار الفنى للمنتخب.



كريم فهمي: ده وقت حسام حسن



أعرب الفنان كريم فهمى عن غضبه عقب خروج منتخب مصر من نهائيات كأس العالم دون حصد أى نقطة من المجموعة الأولى والتى ضمت روسيا، أوروجواى، والسعودية.



وقال عبر صفحته على تويتر : عمرك ما هتعمل انجاز الا تحت قيادة مدير فني مصري ، ده وقت حسام حسن ولا وقت للمصالح او تصفية حسابات.



مدحت العدل: المنطق والامانة تقتضي اختيار حسام حسن



المؤلف والشاعر مدحت العدل كان أول من طالب بتغيير مدرب المنتخب الوطني "هيكتور كوبر" بعد الهزيمة بمونديال كأس العالم 2018 والذي أقيم بدولة روسيا.



ونشر "العدل" تدوينة له عبر صفحته الخاصة على موقع التغريدات الشهير "تويتر" قال خلالها: "رغم أن حسام حسن لم يعد له نفس القبول عندي ولا عند جمهور الزمالك، إلا أن المنطق والأمانة تقتضي إما مدربا عالميا أو حسام لتدريب المنتخب".