ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى مخدر الفودو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 05:00 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، لاتهامهم بالاتجار فى مخدر الفودو بعين شمس.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس أن 3 عاطلين يزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكنهم بالمنطقة مكانا لنشاطهم الإجرامى.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن رجال الأمن بإشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث العاصمة من ضبطهم وبحوزتهم 3 كيلو من الفودو المخدر وميزان حساس و"مطواة " و 2 هاتف محمول ، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

ترشيحاتنا

أبرز فيديوهات التوك شو: المشير خليفة حفتر يعلن عن تحرير مدينة درنة بالكامل..ورئيس أمن الدولة الأسبق يكشف المسؤول الأول عن اقتحام السجون

الأمن يغلق الطرق المؤدية إلى منزل محمد صلاح بمدينتي..فيديو وصور

حكم القراءة من المصحف في الصلاة

ميدو يكشف عن رأيه في نادي الأهرام

نادي الأهرام سبورت يعلن التعاقد مع البرازيلي إدواردو

وزير تونسي: مستعدون لإقامة شراكة اقتصادية مع مصر والإمارات والسعودية

نادي الأهرام يتعاقد مع البرازيلي كايكي

عبد الله السعيد يشكر مرتضى منصور ونادي الزمالك.. فيديو

معالج بالطب البديل: استنشاق زيت الكاليتوس يساعد على علاج الجيوب الأنفية

فتح موقع باب التنسيق لاختبارات القدرات بالكليات

"مونديال روسيا" أول بطولة كأس عالم تشهد تسجيل كل منتخب هدفين على الأقل

مسئول ألمانى يوجه رسالة للشعب المصري بعد خروج المنتخب من كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية
ياسر جلال ومحمد رياض يتشاركان فى دويتو غنائى لأول مرة.. فيديو
حمادة هلال: كان نفسى أغنى والله وعملوها الرجالة لمنتخب مصر فى روسيا
نجلة الشهيد هشام بركات: أنتقم لوالدى بطريقتى..فيديو
الأول على الثانوية الفندقية: تزوجت العلم وأهلي وجهوا لى اللوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟