حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى مخدر الفودو

قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، لاتهامهم بالاتجار فى مخدر الفودو بعين شمس.



وكانت معلومات قد وردت للمقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس أن 3 عاطلين يزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكنهم بالمنطقة مكانا لنشاطهم الإجرامى.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن رجال الأمن بإشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث العاصمة من ضبطهم وبحوزتهم 3 كيلو من الفودو المخدر وميزان حساس و"مطواة " و 2 هاتف محمول ، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.