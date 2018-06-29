حبس شخصين لسرقتهم لاب توب أثناء بيعه بالموسكى

قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بسرقة لاب توب أثناء بيعه لمحل بالموسكى.



وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الموسكي من أحد أصحاب محلات بيع أجهزة الكمبيوتر بشارع عبد العزيز بقيام شخصين بعرض جهاز كمبيوتر"لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.



وانتقل الرائد محمد عبد الحليم معاون مباحث القسم وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما عاطلين وبحوزتهما جهاز " لاب توب " مجهول المصدر .



