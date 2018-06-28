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ديني

ولي عهد البحرين يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:42 م
صدى البلد
محمد شحتة
بعث الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، ببرقية تعزية لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، للتعزية في وفاة شقيقته.

وأعرب ولي عهد البحرين في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لفضيلة الإمام الأكبر وفاة المغفور لها، بإذن الله، شقيقة فضيلته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره وتقديره للشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد البحرين، مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع الأزهر الشريف بمملكة البحرين الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا 

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