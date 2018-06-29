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حوادث

حبس عاطل لحيازنه 4000 قرص مخدر

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:59 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامي المهدي
قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لحيازته مخدرات وسلاح وذخيرة نارية بمنطقة المعصرة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة أن عاطلا يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكانا لنشاطه الإجرامي.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب كريم محمد معاون مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 4000 قرص مخدر وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جراما وطبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، وطلقتين و13000 جنيه.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، والسلاح الناري بقصد الدفاع .

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