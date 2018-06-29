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خالد الجندى:الكتائب الإلكترونية تنشر الشائعات عبر الإنترنت..وداعية إسلامي: مروجها يدخل صاحبها النار 70 سنة..ورمضان عبدالمعز: الصحابة كانوا يناقشون النبي في آرائه.. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:19 ص
صدى البلد
محمد شحتة
خالد الجندى: مفيش رقاصة إلا واتصورت معاها بالفوتوشوب
الجندي: المؤمن لديه قابلية لتغيير الحكم والفتوى
رمضان عبدالمعز: الصحابة كانوا يناقشون النبي في آرائه
داعية إسلامي: نشر الشائعات يدخل صاحبها النار 70 سنة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفترة الراهنة تشهد انتشار شائعات الانترنت، خاصة من قبل الكتائب الإلكترونية، لأعداء الأمة وكتائب الشر، لترويع الناس ونشر الفوضى.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، على فضائية "DMC"، أمس الخميس: "هتسمع اللى بيقولك المياه مقطوعة، والطريق مقطوع وبلطجية بيضربوا الناس، الفوتو شوب خرب الدنيا، أنا صورونى مع كل الراقصات والفنانات، عشان يسيئوا لشخصي".

واستكمل: "هذه محاولة لإسقاط الرموز والقدوة فى المجتمع عن طريق الصور والرسائل المزورة، كل المطلوب منك إنك متشيرش".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتاوى التى تصدر من النبى محمد صلى الله عليه وسلم، تأتى من الله، أو تأتى تصحيحا لفتوى، أو إجابة لسؤال، وتنبيها لموقف فعله الصحابة.

وتابع الجندى: المؤمن لازم يكون مستعد دائما لتغيير الأحكام والفتاوى الدينية، ولابد أن يواكب من يقوم بالإفتاء الواقع ويلاحقه، والزمان والمكان لأن الفتوى تتغير بحكم الزمان والمكان وأمور غيرها.

وأشار إلى أن من صفات الإيمان القدرة على تقبل تغير الحكم الشرعي فلا يعتبر الفتوى قرآنا وإنما هى متغيرة بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

من جانبه، قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الصحابة كانوا يناقشون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في آرائه، ويعرضون عليه آراءهم، رغم أن النبى لا ينطق عن الهوى.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، أمس الخميس: "الصحابة كانوا بيسألوا الرسول الرأي ده وحي من ربنا ولا منك أنت، ولو وحي بياخدوه زي ما هو".

وأشار إلى أن الرأى لو كان من النبي نفسه ناقشوه فيه وينقلون وجهة نظرهم ويعبرون عن عدم قدرتهم عليه لو كان صعبا ويطلبون منه التخفيف.

وحذر الدكتور رمضان عبدالرازق، من علماء الأزهر، من نشر البوستات والفيديوهات والصور، غير معلوم مصدرها، حتى لا تكون سببا فى دخول صاحبها النار لمدة 70 عاما.

واستشهد عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، بقول الله تعالى: " وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا".

وتابع: "حتى لو الصورة صح، لكنها تؤثر أثرا سلبيا، أوعى تنشرها، حتى لا تشيع الفاحشة".

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