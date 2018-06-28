علام: الإخوان تستخدم مواد إسرائيلية فى العمليات الإرهابية

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن المواد التى تستخدمها جماعة الإخوان فى العمليات الإرهابية تأتى من إسرائيل.



وأضاف فؤاد علام خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" الجماعات الإرهابية تتعمد تضليل الإجهزة الأمنية".



وأشار إلى أن أهداف الجماعات الإرهابية لا تواجه أى أزمات مالية، والتمويل موفر لهم من أطراف مختلفة.



وأكد علام أن وزارة الداخلية نجحت فى إختراق التنظيم الإرهابى والحصول على المعلومات، وإفشال مخططاتهم الخسيسة.