فتح موقع باب التنسيق لاختبارات القدرات بالكليات



1-كليات التربية الرياضية.

2-شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3-كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4-كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان ـ دمياط – بنها – بني سويف ).

5-كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6-كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7-كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8-شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9-شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.



وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2018.وقالت الوزارة وفق بيان لها، إن تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم اختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 حتى يوم الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018، وهذه الكليات هي:-