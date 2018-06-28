ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فتح موقع باب التنسيق لاختبارات القدرات بالكليات

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:45 م
فتح باب التنسيق
فتح باب التنسيق
مجدى ابراهيم و مي شاهين
أعلن موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم الإلكتروني للطلاب الراغبين بالالتحاق لاختبارات القدرات بالكليات التي تتطلب اجتياز تلك الاختبارات للالتحاق بها، عبر الرابط أضغط هنا

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2018.

وقالت الوزارة وفق بيان لها، إن تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم اختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 حتى يوم الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018، وهذه الكليات هي:-

1-كليات التربية الرياضية.
2-شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.
3-كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).
4-كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان ـ دمياط – بنها – بني سويف ).
5-كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
6-كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
7-كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
8-شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.
9-شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

ترشيحاتنا

أول تعليق من حفتر على تحرير مدينة درنة

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2018

موقع اقتصادي دولي يعدد مزايا ستجنيها مصر محليا ودوليا من الاكتشافات الحديثة لحقول الغاز الطبيعي: تقارب مع السعودية وخسائر لإسرائيل وقبرص

10 معلومات عن أصغر نائبة بالكونجرس.. اسمها من حروف مدينة مصرية وعملت جرسونة

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

ميدو يكشف عن رأيه في نادي الأهرام

قتلى وجرحى بمقر صحيفة فى ولاية ميريلاند الأمريكية.. فيديو

السنغال تودع كأس العالم 2018 بالخسارة من كولومبيا بهدف.. فيديو

بالأسماء .. وزير الطيران يصدر حركة تغييرات واسعة

اكتشف فوائد الزنجبيل بالعسل

التونسي بن عمر على رادار نادى الزمالك

ياسر جلال ومحمد رياض يقعان فى موقف محرج.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

فيديو

مروة هشام بركات: أستمد قوتي من أمهات الشهداء.. فيديو
شاهد.. رشا نبيل تدخل فى نوبة بكاء على الهواء
مصطفى بكري: غير مسموح بعودة الإخوان مرة أخرى
ياسر جلال ومحمد رياض يقعان فى موقف محرج.. فيديو
5 نصائح يقدمها جمال شعبان للوقاية من أمراض ضغط الدم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟