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كأس العالم

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:44 م
صدى البلد
عمرو ابو بكر
حرص عبد الله السعيد لاعب أهلي جدة على توجيه الشكر لمحاميه أشرف عبد العزيز لما بذله من مجهود ومفاوضات لحل أزمته مع نادي الزمالك التي انتهت مساء اليوم باتحاد الكرة.

ونشر السعيد على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح من خلاله الدور المساند الذي قدمه أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وحصوله على "براءة الذمة".

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد رد مبلغ الـ40 مليون جنيه التي حصل عليها مقدم تعاقده من الزمالك، بعد الجلسة التي جمعته وأشرف عبد العزيز مع أيمن حافظ مدير الكرة بالقلعة البيضاء ومجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذي ، ومحمد بدر مدير الحسابات بالزمالك، ومحمد أبو طالب مسئول خزينة النادي، وذلك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس.
أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور
أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور
أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور
أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور
أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

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