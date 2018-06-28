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أخبار البلد

الجارحي: المصانع الصغيرة والموزعون وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:47 م
صدى البلد
أحمد رجب
قال محمد عاطف الجارحي صاحب إحدى شركات حديد التسليح إن رتفاع أسعار الحديد 3% بعد عيد الفطر سببها الموزعون والوكلاء والمصانع الاستثمارية الصغيرة وليس المصانع الكبري.

وأضاف الجارحي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن أحد أسباب الزيادة ارتفاع سعر المحروقات ما أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة النقل.

مؤكدًا أن الزيادة الجديدة في سعر الحديد والتي وصلت بالطن من 13 ألف جنيه إلى 13.25 ألف جنيه تسببت في حالة ركود بالأسواق وعزوف من المستهلكين عن الشراء.

وطالب الجارحي بضرورة ضبط الأسواق للحد من تلك الارتفاعات عن طريق إعلان المصانع الكبرى الأسعار بشكل رسمي حتى لا يصاب السوق بالشلل والتوقف التام ، ومن ثم ينعكس الأمر على المستهلك فتستقر الأسعار من جديد.

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