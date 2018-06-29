معالج بالطب البديل: استنشاق زيت الكاليتوس يساعد على علاج الجيوب الأنفية

يقول المعالج بالطب البديل محسن النادي إن علاج التهاب الجيوب الأنفية يكون دائما بالمضادات الحيوية التي تخفق في حالات كثيرة في القضاء على العوامل الجرثومية المسؤولة عن هذا الالتهاب ،علاوة عما تحدثه هذه المضادات الحيوية من آثار سلبية على الجهاز المناعي للجسم وعلى مجموعة البكتريا المفيدة الموجودة في جهازنا الهضمي.



واشار النادي الي ان استعمال وسائل عشبية مثل استنشاق البخار المحتوي على زيت الكاليتوس يساعد بالفعل على فتح انسداد هذه الجيوب والتخلص من الالتهاب الموجود فيها، لذلك يمكنك ان تتعرف علي عملية التبخير لعلاج الجيوب الانفية وتتم من خلال غلي الماء.





الطريقة:

ضع الماء في وعاء كبير ثم نضيف إليه بضع قطرات من زيت الكاليتوس العطري ونضع الوعاء على طاولة مع تغطية الرأس بمنشفة واستنشاق البخار لمدة 10 دقائق .