10 معلومات عن أصغر نائبة بالكونجرس.. اسمها من حروف مدينة مصرية وعملت جرسونة

شهد الحزب الديمقراطي والأوساط السياسية الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل حيث أطاحت شابة عمرها 28 عاما بأحد أبرز رموز الحزب الديمقراطي، والذي يبلغ عمره ضعفي عمرها، ويعد الشخص الرابع في هيكل الحزب، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب عن مقعد في مجلس النواب عن الدائرة الـ 14 في ولاية نيويورك لتصبح أصغر نائبة في الكونجرس الأمريكي، وتلفت الأنظار لقصتها المليئة بالتحديات التى استطاعت أن تجتازها.



وفيما يلي أهم المعلومات عن أليكساندريا أوكاسيو كورتيز النائبة الأصغر في الكونجرس:



اسمها أليكساندريا وهي نفس الكلمة التى ينطق بها اسم مدينة الأسكندرية المصرية في اللغة الإنجليزية.



عملت جرسونة في مانهاتن قبل ترشحها في الانتخابات ضد منافسها خلال الانتخابات التمهيدية.



تنتمي للجناح اليساري في الحزب الديمقراطي وكان شعار حملتها: "نساء مثلي لا يتفترض أن يترشحن للانتخابات".



قالت في لقاء تلفزيوني عقب فوزها: "ركزت حملتنا على مفهوم كرامة الأمريكيين خاصة الذي ينتمون للطبقة العاملة".



تنتمي لأسرة من الطبقة العاملة حيث أنها ابنة لأم من بورتوريكو وأب أمريكي.



حاصلة على شهادة في الاقتصاد والعلاقات الدولية من جامعة بوسطن.



عملت خلال فترة دراستها الجامعية مع السناتور الراحل تيد كينيدي.



عقب التخرج اضطرت للتنقل في أكثر من وظيفة منها العمل كجرسونة بسبب الركود الذي ضرب الاقتصاد.



في عام 2016 ، شاركت في حملة السناتور بيرني ساندرز منافس المرشحة الرئاسية الخاسرة هيلاري كلينتون، والذي كان مقربا للشباب.



في مايو 2017، دعها نشطاء وشباب الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات ضد مرشح الحزب المخضرم وقالت في إعلان حملتها: "لدينا الناس ولديهم المال وحان الوقت أن نعترف بأن الديمقراطيين ليسوا واحدا".