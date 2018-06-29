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فن

تكريم أنغام ضمن نجوم مهرجان biaf.. الليلة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
نبيل العدوى
تتجه الأنظار مساء اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروتوالتى تشهد إقامة مهرجان بيروت الدولى "biaf" فى دورته التاسعة، والتى تحمل اسم النجم العالمى عمر الشريف، فى الاحتفالية الكبرى، التى تقام برعاية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى بساحة النجمة.

الحفل من المنتظر أن يحضره عدد من النجوم العرب وسوف تكرم المطربة أنغام بجانب المطرب الكبير حكيم.

ومن نجوم لبنان يتم تكريم وائل كفورى ومواطنته هيفاء وهبى، والإعلامية اللبنانية ماغى فرح وآخرين، والممثل اللبنانى بديع أبو شقرا وغيرهم.

تكريم أنغام ضمن نجوم مهرجان biaf.. الليلة

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