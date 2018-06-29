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أخبار البلد

سحر محمود وكيلا لشئون المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:31 ص
صدى البلد
اماني نوار
صرح هشام جلال القيادى العمالى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بأن مجلس إدارة النقابة العامة وافق بالإجماع على تزكية سحر محمود نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية أوقاف الإسماعيلية وكيلا لشئون المرأة العاملة والطفل ورئيسا للجنة المرأة العاملة بالنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية وممثلة عن النقابة العامة فى مقعد لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر للدورة النقابية 2018 .. 2022 .

وأعربت سحر محمود عن بالغ سعادتها بالثقة الغالية التى منحت لها لشغل هذا المقعد، متمنية أن تقدم للمرأة العاملة المصرية بالنقابة العامة بما يليق بها من خدمات، موكدة أن طبيعة المرحلة المقبلة تستلزم تكاتف الجميع من أجل العمل على تحقيق هذه الخدمات.

وتوجهت سحر محمود بالشكر للقيادة التنفيذية بوزارة الأوقاف ممثلة فى الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية على تكريمها إيمانا من الوزارة بعظم دور المرأة المصرية العاملة فى بناء المجتمع المصرى .

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