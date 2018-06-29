الكنيسة فى أسبوع .. البابا يسافر إلى لبنان.. ونعى اللواء باقى زكى .. وتواضروس يعزي شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

البابا يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

البابا تواضروس : اللواء باقي بطل مصر المبدع

البابا تواضروس يلتقى برئيس الوزراء اللبنانى



ينشر موقع صدى البلد الإخبارى عددا من الأخبار على مدار الأسبوع الخاصة بالكنائس القبطية والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعلى رأسها:



شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في القداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء، بالعطشانة بلبنان إلى جانب بطريرك الكنيسة السريانية مار افرام الثاني بطريرك أنطاكية .



كما شارك في القداس الإلهي الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن لبيت كيليكيا الكبير بلبنان ، وعدد من أحبار الكنائس الأرثوذكسية الثلاثة.



وافتتح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، المقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالعطشانة في لبنان.



حضر الافتتاح إلى جانب قداسة بطريرك أنطاكية مار اغناطيوس أفرام الثاني، صاحبا القداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والكاثوليكوس آرام الأول لبيت كيليكيا الكبير بلبنان.



وقال الرئيس اللبنانى : "أصحاب القداسة والنيافة والغبطة والسيادة أيها الحضور الكريم يسرني أن أكون حاضرًا افتتاح مقر جديد لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بما يحمل هذا الحدث بتشبث بالأرض والجذور وتثبيت للوجود والهوية".



وأضاف:"هو أيضا رد على كل محاولات تفريغ المشرق من بعض مكوناته ورسالة واضحة لمن خطف المطرانين العزيزين "يوحنا ابراهيم ابن هذه الكنيسة وبولس اليازجي" في حين أن المشرق ليس بطارئين على هذه الأرض ولا هم جاليات غريبة ، فيها انطلقت البشارة على خطى بولس الرسول ومن هنا انطلقوا ليتلمذوا جميع البشر حاملين رسالة السيد المسيح من المشرق إلى الكون".



وأكد: "أنه في التاريخ والحاضر جراحات كثيرة ولكن فيهما حقبات مجيدة أعطت العالم ثقافة وحضارة من أعمق الحضارات، نعم لقد سالت دماء غزيرة على هذه الأرض وقدم السريان مئات الآلاف من الشهداء ومثلهم قدم الأرمن ومسيحيو جبل لبنان، فمن المجازر الحميدية أيام السلطان عبد الحميد الثانى ١٨٩٤ وعام ١٩٩٦ التي سقط فيها أكثر من ثلاثة مئة ألف شهيد إلى المذابح التي جرت خلال الحرب العالمية الأولى وتركت قرابة من مليون ونصف شهيد من السوريانيين والأرمن والأشوريين والكلدان التي أسماها السريان "مذابح سيف".



وتابع: "أضف إليها شهداء المجاعة في لبنان وصولًا إلى حرب الإرهاب الحالية والمستمرة منذ سنوات في المنطقة والتي كان فيها المسيحيون ضحية عنف طائفي في حملة ممنهجة ومنظمة لاقتلاعهم من جذورهم وبشكل خاص في سوريا وبعض أن سبقتهم فلسطين فاستشهد من استشهد وخطف من خطف وشرد من شرد".



وشدد: "إن معظم من تبقى فبدأ رحلة البحث عن وطن بديل وهكذا مدن وقرى بكاملها أفرغت من مسيحييها ولكن هذا النسل البشري يجب أن يتوقف فالسلطات السياسية والدينية مدعوة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تفريغ الأرض من أهلها فلا مياه تنساب إذا جف النبع وأي مشروع يروي لخلق مجتمعات تقوم على الأحادية الدينية أو العرقية هو مشروع حرب لا تنتهي".



ونوه: "إن المشرق هو مهد الفكر الديني أعطى العالم الديانات الكونية وأوصلها لجميع الشعوب والأعراق ولطالما كان نموذجًا في التعددية والتسامح الديني، وقد عاش المشرقيون تنوعهم وصاروا نموذجًا فريدًا للتفاعل الثقافي والغنى الروحي والمعرفي، ويقتضي علينا المحافظة عليه وحمايته في إطار احترام حرية المعتقد والاختيار".



وقال: "الحضور الكريم لقد درجت العادة على تسمية أقليات على بعض الطوائف فى لبنان ومنها السريان ونتج عن ذلك حرمانها من بعض حقوقها السياسية والوظائف العامة ومن الخطأ مقارنة الواقع اللبناني من منطلق أقليات وهذه البلد منذ منطلق التاريخ تهرب من الاضطهاد وتبحث عن ملاذ آمن وكم من أكثرية أصبحوا أقلية وكم من أقلية أصبحوا أكثرية".



ونوه: "في الحقيقة كلنا أقليات تجمعنا المواطنة والهوية وكلنا مكون أساس من مكونات الشعب اللبناني لذلك كان سعيي الدائم منذ كنت رئيس تكتل صغير والإصلاح لكي يكون للسريان الموضوع في خانة الأقليات حضورًا في السلطة وتمثيلهم الحقيقي في مجلس، ونستمر في هذا المسعى ، وعلمتنا التجارب أن الاستقواء من قبل طرف مذهب أو حزب يخلق عدم توازن لا بل أحيانًا اضطرابات أمنية واضعًا أمام عيني الوقوف لكل هذا".



وأكد: "سأسعى مع الجميع إلى ولادة حكومة تعكس رغبات هذا الشعب وتوصل صورة مشرقة لهذا العالم عن عزم هذا الشعب وتوازناته وتوصل صورة مشرقة عن عزمنا الأكيد كمسؤولين سياسيين في السير قدمًا في مشروع النهوض بالوطن والإصلاح".



أيها الحضور الكريم: "أنت الصخرة يا بطرس على هذه الصخرة أبني بيعتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، بهذه الكلمات أعلن السيد المسيح تأسيس الكنيسة على صخرة الايمان الحاملة رسالة المحبة المقاومة للباطل المقاومة من أجل شهادة الحق والحقيقة المستمرة في الرجاء هذه هي مصادر إشعال المسيحية وسر قوتها وديمومتها، باقترابنا منها ننقل الجبال وابتعادنا عنها نضيع الطريق وإن كنا ونحن تحت التراب نبقى على رجاء القيامة".



واختتم كلامه: "عشتم وعاش لبنان وعاشت الكنيسة المسيحية".

وايضا استقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له ببيت الوسط خلال زيارته للبنان .



وحضر المقابلة سفير مصر بلبنان نزيه التجاري.



الكنيسة تنعى اللواء باقى زكى :

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بطلًا من أبطال مصر الشجعان هو اللواء مهندس باقي زكي يوسف صاحب فكرة استخدام قوة دفع المياه في حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣ م لهدم الساتر الترابي لـ "خط بارليف" الذي كان -وقتها- رمزًا لتفوق العدو وسيطرته التامة على الضفة الشرقية لقناة السويس ليفتح الطريق أمام قوات مصر الباسلة للعبور .



وسيذكر التاريخ والوطن حفيد مهندسي مصر العظام بناة الأهرام وصانعي الحضارة والإرث الإبداعي الكبير،عالمين وواثقين أن لأمانة اللواء مهندس باقي زكي يوسف في عمله مكافأة ومجازاة لدى الله في ملكوت السماوات.



الكنيسة تعزى شيخ الازهر فى وفاة شقيقته :

قدمت الكنيسة القبطية وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التعازي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لوفاة شقيقته .



وجاء فى نص التعزية : آلمني نبأ وفاة السيدة الفاضلة شقيقتكم ، خالص العزاء وصادق المواساة لفضيلتكم ولجميع أفراد العائلة الكريمة .



ومن المقرر أن يتوجه شيخ الأزهر مساء اليوم، الأربعاء، إلى مدينة الأقصر لتلقي العزاء في وفاة شقيقته التي توفيت صباح اليوم، الأربعاء.