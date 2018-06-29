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محافظات

محافظة البحر الأحمر تبحث مراجعة تركيب كاميرات المراقبة بالغردقة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:00 ص
إجتماع قيادات محافظة
إجتماع قيادات محافظة البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
عقد اللواء عبد الفتاح تمام ، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ظهر أمس الخميس ، اجتماعا بديوان عام المحافظة ، لمناقشة الوضع الحالي لمواقع تركيب أعمدة تركيب الكاميرات بالشوارع الرئيسية والميادين بمدينة الغردقة ، بحضور اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة ، والجهات المعنية.

وأوضح سكرتير عام المحافظة أنه بناء على تعليمات المحافظ سيتم استهداف و تغطية جميع مناطق الغردقة بكاميرات المراقبة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجميع لتحديد أماكن تلك الكاميرات ، مؤكدا على سرعة تركيب تلك الكاميرات والانتهاء منها في اقرب وقت .

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