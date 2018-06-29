عندي حكاية.. كرنفال المعادي الخامس عشر للطفولة

يبدأ اليوم الجمعة فعاليات كرنفال أطفال إيبارشية المعادي السنوي الخامس عشر، في مدرسة الكرمة بالقطامية.



يشمل الكرنفال الذي يفتتحه نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس عددًا من الفقرات من ضمنها فقرات رسم وألعاب بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية يقوم فيها الأطفال بصناعة مجسمات لكنائس وتُعرض وتوزع عليهم في نهاية اليوم.



ومن المقرر أن تمتد فعاليات الكرنفال الذي يحضره من يجاوز عددهم ١٨٠٠ من أطفال مرحلتي الحضانة والابتدائي ويخدم في تنظيمه حوالي ١٥٠ من خدام الطفولة بالإيبارشية لمدة ٤ أيام.



