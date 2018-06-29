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شاهد.. رشا نبيل تدخل فى نوبة بكاء على الهواء

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:14 ص
رشا نبيل
رشا نبيل
حمزة شعيب
دخلت الإعلامية رشا نبيل فى نوبة بكاء على الهواء، أثناء مداخلة المستشارة مروة بركات نجلة المستشار الراحل هشام بركات.

وروت مروة بركات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:"اللحظات الأخيرة فى حياة المستشار هشام بركات، لافتة إلى أنها وقت الانفجار كانت فى المنزل هى ووالدتها، وشهدت الواقعة عن قرب.

وأضافت "بركات": "لحظة ما أخبرنى الدكتور باستشهاده حسيت إن عظمي بيتكسر ولكنى تماسكت"، مردفة:" أخذت قوتى من قوة أمهات الشهداء اللاتي رأيتهن".

وتابعت:"أنا الآن بعد ثلاثة سنوات أصبحت القاضية الجنائية الوحيدة فى مصر، مضيفة :"كل ما أصمح له تطبيق العدالة".

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