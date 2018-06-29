عارضات أزياء تخطف الأنظار بكأس العالم.. صور

خطفت عارضات الأزياء الأنظار بتواجدهم في صفوف المشجعين بكأس العالم لكرة القدم 2018، وكانت عارضة الأزياء الأميركية أليساندرا أمبروسيو أكدت عشقها لكرة القدم وتشجيعها المستمر لمنتخب بلدها، لذا من الطبيعي أن تكون من بين مشجعي لاعبي البرازيل خلال آخر مبارياتهم في مرحلة المجموعات في كأس العالم في روسيا.



كما انضمت عارضة الأزياء البرازيلية ايزابيل غولار إلى أليساندرا على مدرجات الملعب الروسي، واللافت كان السروال الشفاف الذي ارتدته والذي حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.



كما ظهرت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت المتقاعدة ، 37 عاما، وهي ترتدي قميص فريق البرازيل والذي تم توقيعه من قبل اللاعبين، على مدرج ملعب "سبارتاك أرينا" الروسي.