إحباط محاولة تهريب كروت ميموري بمليون و200 ألف جنيه في مطار القاهرة

تمكن رجال الإدارة الثالثة بجمرك تفتيش الركاب مبنى 3 بمطار القاهرة برئاسة جمال عبد الفتاح مدير الجمرك من إحباط تهريب، كروت الميموري تقدر بمبلغ مليون و200 ألف جنيه.



وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من كوانزوا الصين اشتبه إبراهيم حسن رئيس القسم باللجنة الجمركية، فى راكب مصرى حيث لاحظ من مراجعة جواز سفر الراكب حصوله على تأشيرات دخول دولة الصين بينما حاول الراكب الخروج وسط الركاب القادمين من سان بطرسبرج على أنه أحد مشجعي المنتخب.



وتم تمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عفيفي مأمور جهاز الأشعة فأفاد بوجود العديد من الكثافات العالية و بعرض الأمر على مدير الصالة، وبالعرض على عمرو عبد المنعم مدير الصالة الحمراء.



تقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من إبراهيم عامر ومحمد قنديل وأحمد عطا فتبين وجود مجموعة 600 كارت ميموري مساحات وسعات جيجا مختلفة 64 جيجا و 128 جيجا مخبأة أسفل ملابس الراكب و6000 كارت ميمورى داخل 4 علب سماعات iphone بإجمالى 6600 كارت ميموري، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، وتم التفتيش الذاتى تحت إشراف عبدالعال نعمان مدير الصالة الحمراء.



قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر تهرب جمركى وتحرير المضبوطات.