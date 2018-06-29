نفت قيادة عمليات ديالي ، أمس الخميس، ظهور تنظيم "داعش" الارهابي في قرية المخيسة شمال شرق ب‍عقوبة.



وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي ، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية ، إن قيادته تنفي ما تناقلته وسائل الاعلام عن ظهور داعش الإرهابي في قرية المخيسة شمال شرق بعقوبة.



وأضاف إن المخيسة وبقية القرى مستقرة ولم تشهد أي ظهور داعشي ، لافتا إلى جهود قيادة عمليات ديالي في مكافحة الإرهاب مستمرة وهي تحقق نتائج مهمة.