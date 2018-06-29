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ياسر جلال: أولادى ساعدونى في تعلم اللغة الألمانية..فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:39 ص
صدى البلد
أسامة علي
كشف الفنان ياسر جلال عن سر إتقانه للغة الألمانية والفرنسية التى تحدث بها فى إحدى الحلقات حيث وضح أنه اعتمد على معلمي أبنائه فى دراسة اللغة الألمانية، لافتا إلى أنهم كانوا يرسلوا له مقاطع صوتية ويقوم بحفظها وترديدها وإذا أخطأ كان أبناؤه يصححون له خطأه.

وأضاف ياسر جلال خلال استضافته ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية" سى بى سى"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه بعد وضع فكرة مسلسل رحيم شارك كتاب المسلسل في كتابة حلقاته، لافتا إلى أن اللغات المختلفة التى تحدث بها من اقتراح المنتج ريمون مقار.

وتابع قائلا:" والله ما أعرف أنا اتكلمت كل اللغات دى إزاى أنا ادبست فيها ولو حد طلب منى اتكلمها دلوقت مش هعرف والله".

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