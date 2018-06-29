دراسة: الاستحمام 5 مرات أسبوعيا بالماء الساخن مفيد للقلب

أظهرت دراسة جديدة أن الاستحمام ما لا يقل عن خمس مراتٍ أسبوعيًا بالماء الساخن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن.



وقد قام فريق من العلماء اليابانيين بقيادة البروفيسور كاتسوهيكو كوهارا، من كلية الابتكار الإقليمي التعاوني في جامعة اهيمي في ماتسوياما، بالبحث عن إجابة حول فوائد الحمام الساخن الصحية. ونشرت النتائج التي توصل إليها الباحثون في مجلة Scientific Reports.





وقد طلب البروفيسور كوهارا وفريق عمله من 873 شخصًا مشاركين بالدراسة، تتراوح أعمارهم بين 60 و 76 عامًا، بملء استبيان يتعلق بممارساتهم المتعلقة بالاستحمام بالماء الساخن.





إشارة الى أنه تم تحديد المياه الساخنة بتلك التي تفوق درجة حرارتها الـ41 درجة مئوية، بالإضافة الى أنه تم تحديد مدة الحمام الواحد 12.4 دقيقة كمتوسط.





ووجدت الدراسة عمومًا أن للاستحمام بالماء الساخن تأثيرات إيجابية على عوامل الدورة الدموية وتصلب الشرايين.





وبشكل محدد، فقد توصل العلماء إلى نتائج تشير الى أن الأشخاص الذين أخذوا ما لا يقل عن خمس حمامات ساخنة أسبوعيًا قلت لديهم بشكل كبير مخاطر تصلب الشرايين ومشاكل القلب.





وقد حذر البروفيسور كوهارا من أن هذه النتائج تحتاج الى مزيد من الأبحاث قبل أن يبدأ الأطباء بوصف الحمامات الساخنة للأشخاص المتقدمين في السن.