ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

دراسة: الاستحمام 5 مرات أسبوعيا بالماء الساخن مفيد للقلب

الجمعة 29/يونيو/2018 - 05:02 ص
الاستحمام بالماء
الاستحمام بالماء الساخن
ريهام قدري
أظهرت دراسة جديدة أن الاستحمام ما لا يقل عن خمس مراتٍ أسبوعيًا بالماء الساخن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن.

وقد قام فريق من العلماء اليابانيين بقيادة البروفيسور كاتسوهيكو كوهارا، من كلية الابتكار الإقليمي التعاوني في جامعة اهيمي في ماتسوياما، بالبحث عن إجابة حول فوائد الحمام الساخن الصحية. ونشرت النتائج التي توصل إليها الباحثون في مجلة Scientific Reports.


وقد طلب البروفيسور كوهارا وفريق عمله من 873 شخصًا مشاركين بالدراسة، تتراوح أعمارهم بين 60 و 76 عامًا، بملء استبيان يتعلق بممارساتهم المتعلقة بالاستحمام بالماء الساخن.


إشارة الى أنه تم تحديد المياه الساخنة بتلك التي تفوق درجة حرارتها الـ41 درجة مئوية، بالإضافة الى أنه تم تحديد مدة الحمام الواحد 12.4 دقيقة كمتوسط.


ووجدت الدراسة عمومًا أن للاستحمام بالماء الساخن تأثيرات إيجابية على عوامل الدورة الدموية وتصلب الشرايين.


وبشكل محدد، فقد توصل العلماء إلى نتائج تشير الى أن الأشخاص الذين أخذوا ما لا يقل عن خمس حمامات ساخنة أسبوعيًا قلت لديهم بشكل كبير مخاطر تصلب الشرايين ومشاكل القلب.


وقد حذر البروفيسور كوهارا من أن هذه النتائج تحتاج الى مزيد من الأبحاث قبل أن يبدأ الأطباء بوصف الحمامات الساخنة للأشخاص المتقدمين في السن.

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2018

الجارحي: المصانع الصغيرة والموزعون وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح

عبد الله السعيد يشكر مرتضى منصور ونادي الزمالك.. فيديو

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

اكتشف فوائد الزنجبيل بالعسل

ياسر جلال: أولادى ساعدونى في تعلم اللغة الألمانية..فيديو

نجلة المستشار هشام بركات النائب العام السابق تبكي على الهواء.. فيديو

5 نصائح يقدمها جمال شعبان للوقاية من أمراض ضغط الدم.. فيديو

معالج بالطب البديل: استنشاق زيت الكاليتوس يساعد على علاج الجيوب الأنفية

فيديو جراف .. 8 معلومات عن سيدنا شعيب خطيب الأنبياء

التصريح بدفن جثتين عثر عليهما داخل برميل طرشي

شاهد.. لقطات من موقع إطلاق النار داخل صحيفة محلية بأمريكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية
ياسر جلال ومحمد رياض يتشاركان فى دويتو غنائى لأول مرة.. فيديو
حمادة هلال: كان نفسى أغنى والله وعملوها الرجالة لمنتخب مصر فى روسيا
نجلة الشهيد هشام بركات: أنتقم لوالدى بطريقتى..فيديو
الأول على الثانوية الفندقية: تزوجت العلم وأهلي وجهوا لى اللوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟