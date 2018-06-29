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اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية يبحث تعزيز التعاون مع المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين بتونس

الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:47 ص
إتحاد وكالات أنباء
إتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية
أ ش أ
اتفق إتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية مع المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين في تونس على إقامة دورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الصحفيين بوكالات الأنباء الأفريقية الأعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي ، في اطار برنامج شامل لتعزيز التعاون بين الجانبين ، لما فيه خدمة مؤسسات وقضايا الأمة الإسلامية والعربية وأفريقيا.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد بن كريم مدير المركز الأفريقى لتدريب الصحفيين في تونس اليوم الخميس لوفد إتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الاسلامى الذى يزور تونس حاليا، برئاسة زايد عبد الله سلطان مساعد مدير الاتحاد.

وقال مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين بتونس إن المركز قام بتدريب أكثر من 10 آلاف صحفى من مختلف الدول الأفريقية منذ نشأته قبل أكثر من 30 عاما وحتى الآن.

وأوضح أن المركز ، التابع للحكومة التونسية ، يعمل بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبى ويستقطب خبراء ومتدربين من أوروبا وأمريكا وتونس ، لافتا الى أن المركز يولى اهتماما خاصا بتطوير وتنمية مهارات صحفيي وكالات الأنباء الأفريقية، ويمنح دورات باللغات العربية والإنجليزية والأفريقية.

وأشار الى أن المركز يتمتع بشراكة مهنية ومؤسسية مع وكالات أنباء عالمية وأوروبية، معربا عن إستعداد المركز للتعاون والشراكة مع الوكالات الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى من أجل الإرتقاء والنهوض بالعمل الصحفى في هذه المؤسسات الحيوية.

يذكر أن المركز مؤسسة إعلامية تخضع لإشراف رئاسة الحكومة التونسية ، وتم تدشينه في 2 فبراير 1983 ، ويعتبر المؤسسة الوحيدة في المغرب العربي في مجال إختصاصها المتمثل في التدريب المستمر وإعادة تأهيل الصحفيين والاعلاميين ، وإلى جانب تنظيمه لدورات تدريبية للصحفيين المحليين ، ينظم المركز كذلك العديد من الدورات والملتقيات الدولية يشارك فيها صحفيون من العديد من دول العالم وأفريقيا ، ويهدف الى تحسين المهارات الإبتكارية والمهنية للصحفيين والإعلاميين والمساهمة في الكفاءة المهنية لقطاع الإعلام في تونس والمغرب العربى وأفريقيا.

من جهة ثانية ، قام وفد إتحاد وكالات الأنباء الاسلامية بزيارة متحف "بوردا" التابع لوزارة الآثار والسياحة التونسية والذى يضم آلاف القطع الأثرية التى تعود الى آلاف ومئات السنين وتنتمى للحضارة الرومانية والإغريقية والفينقية ، ويعد المتحف الأول من نوعه في العالم الذى يضم أكبر لوحات الفسيفساء ويقام على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع.

كان وفد إتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) قد وصل الى تونس أمس الأول ، حيث تستضيفه وكالة تونس أفريقيا للأنباء، في زيارة تعد الأولى من نوعها ضمن برنامج الوفود الإعلامية الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد ، والتقى الوفد مع عدد من القيادات الحكومية بقطاع الاعلام والسياحة حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الاعلام السياحي وتبادل الخبرات والتقارير والمضامين المسموعة والمرئية والمقروءة فيما بين وكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد.

ويضم الوفد برئاسة المدير العام المساعد لـ (يونا) زايد عبدالله ، كلًا من الدكتور أحمد الصالحي من إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، وسلطان الحارثي مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة، ومحمد يوسف رزين مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وعبد الله عبد الكريم مدير إدارة التغطيات الخارجية بوكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي تنظيم برنامج (يونا) للوفود الإعلامية تنفيذًا لقرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الرابعة والأربعين الذي عقد في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017، حول تنفيذ البرنامج الإعلامي الخاص بالقارة الأفريقية لإبراز مكانتها ودورها في العالم الإسلامي، وقرار الجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في 15 أكتوبر 2017 وأوصت بتعزيز العلاقات والصلات المهنية والتدريبية، وتنمية التعاون وتعزيز أواصر التضامن وتسهيل تبادل الخبرات والتقارير والمعلومات والمضامين المسموعة والمرئية بين الوكالات الأعضاء.

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