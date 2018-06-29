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مروة هشام بركات: أستمد قوتي من أمهات الشهداء.. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:20 ص
مروة هشام بركات ورشا
مروة هشام بركات ورشا نبيل
حمزة شعيب
روت المستشارة مروة بركات نجلة المستشار الراحل هشام بركات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى" ،"اللحظات الأخيرة فى حياة المستشار هشام بركات، لافتا إلى أنها وقت الانفجار كانت فى المنزل هى ووالدتها، وشهدت الواقعة عن قرب.

وأضافت "مروة بركات" :"لحظة ما أخبرنى الدكتور باستشهاده شعرت أن عظمي يتكسر ولكنى تماسكت ، مردفة:" أستمد قوتي من قوة أمهات الشهداء اللاتي رأيتهن".

وتابعت:"أنا الآن بعد ثلاثة سنوات أصبحت القاضية الجنائية الوحيدة فى مصر، مضيفة :"كل ما أطمح له تطبيق العدالة".

وأكملت:" الشعب المصرى لم ينس والدى، وفى كل مكان أقابل فيه الناس أجد شكرا وثناء على والشهيد هشام بركات".

وأتمت:" والداتى تقوينى دائما وأشكرها على تحملها مسؤولية تربية ثلاثة أبناء، بعد استشهاد والدى".

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