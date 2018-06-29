ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

توفيق عكاشة في بث مشترك على الحياة والعاصمة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
أمل مجدى
طرحت الصفحة الرسمية لقناة الحياة برومو ظهر خلاله دكتور توفيق عكاشة على شاشة الحياة في ظهور خاص بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

ويكشف أسرار جديدة، يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 09:00 مساءً في "مصر اليوم" على شاشة تليفزيون الحياة.

وفي سياق متصل، أعلنت الصفحة الرسمية لقناة العاصمة عن إذاعة حلقتي عكاشة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساء غدا وبعد غد.

وكان عكاشة قد قدم حلقتين عبر شاشة العاصمة من خلال برنامجه الشهير "مصر اليوم".

ترشيحاتنا

المستشار الخاص للرئيس السنغالي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

حفتر: الجيش الوطني يطارد الإرهابيين الهاربين من الهلال النفطي

مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا .. بث مباشر

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

شاهد.. رشا نبيل تدخل فى نوبة بكاء على الهواء

نادي الأهرام سبورت يعلن التعاقد مع البرازيلي إدواردو

التونسي بن عمر على رادار نادى الزمالك

ياسر جلال: أولادى ساعدونى في تعلم اللغة الألمانية..فيديو

نجمات ضربن الرقم القياسي في عدد الزيجات.. أبرزهن دينا وغادة عبد الرازق

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2018

وهبي الخزري يحقق رقما تاريخيا لـ تونس فى كاس العالم 2018

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

نجلة المستشار هشام بركات النائب العام السابق تبكي على الهواء.. فيديو
ياسر جلال: أولادى ساعدونى في تعلم اللغة الألمانية..فيديو
مروة هشام بركات: أستمد قوتي من أمهات الشهداء.. فيديو
شاهد.. رشا نبيل تدخل فى نوبة بكاء على الهواء
مصطفى بكري: غير مسموح بعودة الإخوان مرة أخرى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟