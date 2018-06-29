توفيق عكاشة في بث مشترك على الحياة والعاصمة

طرحت الصفحة الرسمية لقناة الحياة برومو ظهر خلاله دكتور توفيق عكاشة على شاشة الحياة في ظهور خاص بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.



ويكشف أسرار جديدة، يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 09:00 مساءً في "مصر اليوم" على شاشة تليفزيون الحياة.



وفي سياق متصل، أعلنت الصفحة الرسمية لقناة العاصمة عن إذاعة حلقتي عكاشة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساء غدا وبعد غد.



وكان عكاشة قد قدم حلقتين عبر شاشة العاصمة من خلال برنامجه الشهير "مصر اليوم".