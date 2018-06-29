ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

عبد الله السعيد يشكر مرتضى منصور ونادي الزمالك.. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
نشرت القناة الرسمية لنادي الزمالك مقطع فيديو للاعب عبد الله السعيد، قدم فيه الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي، متمنيا التوفيق لنادي الزمالك في الفترة القادمة.

كما وجه السعيد الشكر للمستشار ثروت سويلم ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، وأيمن حافظ مدير الكرة بالزمالك، مؤكدا أن نادي الزمالك حافظ على مستقبله وحرص على حل الأزمة.

وكان عبد الله السعيد لاعب أهلى جدة السعودى والمنتخب الوطنى قد رد 40 مليون جنيه التي حصل عليها مقدم تعاقده مع نادي الزمالك بعد الجلسة التى جمعته مع أيمن حافظ مدير الكرة ومجدى عبد الغنى عضو الجبلاية وثروت سويلم المدير التنفيذي ومحمد بدر مدير الحسابات ومحمد أبو طالب مسئول خزينة النادي، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس.

وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن اللاعب عبد الله السعيد خلال الجلسة قام بتقديم اعتذار لمجلس إدارة الزمالك على تصرفه وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لمسئولي الكيان الأبيض.

وأوضح مرتضى منصور، بأنه وعد جماهير النادي بالحصول على أموال الزمالك من اللاعب وعدم التفريط فيها عكس ما كان يحدث في عهد ممدوح عباس، موضحا أن الزمالك له رئيس يحافظ على أمواله ولا يفرط فيها نهائيا.

ترشيحاتنا

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا .. بث مباشر

عدنان يانوزاي رجل مباراة إنجلترا وبلجيكا

وهبي الخزري يحقق رقما تاريخيا لـ تونس فى كاس العالم 2018

8 معلومات عن الطيار أحمد عادل الرئيس الجديد لـ القابضة للطيران

التصريح بدفن جثتين عثر عليهما داخل برميل طرشي

قرار جمهوري بتعيين 407 وكلاء للنائب العام

دينا مشرف تحصد ذهبية تنس الطاولة بدورة البحر الأبيض المتوسط

منتخب المغرب يقدم احتجاجا بسبب أخطاء التحكيم في كأس العالم

الأمن يغلق الطرق المؤدية إلى منزل محمد صلاح بمدينتي..فيديو وصور

"مونديال روسيا" أول بطولة كأس عالم تشهد تسجيل كل منتخب هدفين على الأقل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

فيديو

مروة هشام بركات: أستمد قوتي من أمهات الشهداء.. فيديو
شاهد.. رشا نبيل تدخل فى نوبة بكاء على الهواء
مصطفى بكري: غير مسموح بعودة الإخوان مرة أخرى
ياسر جلال ومحمد رياض يقعان فى موقف محرج.. فيديو
5 نصائح يقدمها جمال شعبان للوقاية من أمراض ضغط الدم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟