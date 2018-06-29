عبد الله السعيد يشكر مرتضى منصور ونادي الزمالك.. فيديو

نشرت القناة الرسمية لنادي الزمالك مقطع فيديو للاعب عبد الله السعيد، قدم فيه الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي، متمنيا التوفيق لنادي الزمالك في الفترة القادمة.



كما وجه السعيد الشكر للمستشار ثروت سويلم ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، وأيمن حافظ مدير الكرة بالزمالك، مؤكدا أن نادي الزمالك حافظ على مستقبله وحرص على حل الأزمة.



وكان عبد الله السعيد لاعب أهلى جدة السعودى والمنتخب الوطنى قد رد 40 مليون جنيه التي حصل عليها مقدم تعاقده مع نادي الزمالك بعد الجلسة التى جمعته مع أيمن حافظ مدير الكرة ومجدى عبد الغنى عضو الجبلاية وثروت سويلم المدير التنفيذي ومحمد بدر مدير الحسابات ومحمد أبو طالب مسئول خزينة النادي، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس.



وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن اللاعب عبد الله السعيد خلال الجلسة قام بتقديم اعتذار لمجلس إدارة الزمالك على تصرفه وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لمسئولي الكيان الأبيض.



وأوضح مرتضى منصور، بأنه وعد جماهير النادي بالحصول على أموال الزمالك من اللاعب وعدم التفريط فيها عكس ما كان يحدث في عهد ممدوح عباس، موضحا أن الزمالك له رئيس يحافظ على أمواله ولا يفرط فيها نهائيا.