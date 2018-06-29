أبرز فيديوهات التوك شو: المشير خليفة حفتر يعلن عن تحرير مدينة درنة بالكامل..ورئيس أمن الدولة الأسبق يكشف المسؤول الأول عن اقتحام السجون

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الموضوعات الهامة، والتي تمس المواطن، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وإلى أبرز الفيديوهات:



مصطفى بكري يكشف كواليس جديدة في حركة المحافظين



قال الإعلامي والنائب البرلماني،مصطفى بكري، إن قائمة ترشيحات المحافظين ونوابهم ومساعديهم رفعت بالكامل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، والجهات الرقابية انتهت من مراجعة الأسماء والترشيحات في ضوء التقارير المقدمة وسيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس في الأغلب الإثنين المقبل.



وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيلقي برنامج الحكومة أمام مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، وسيتم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البيان والرد عليه في فترة لا تزيد عن 10 أيام ثم يأخذ موافقة او رفض المجلس على البرنامج.



وتابع: "التغييرات في المحافظين ستطال عددا كبيرا من محافظي الصعيد بحوالي 8 محافظين، وسيتم تغيير جميع نواب المحافظين الحاليين وسيتم تعيين نائبتين جديدتين من السيدات، وتعيين سيدتين في منصب المحافظ إحداهن في محافظة صعيدية قريبة من القاهرة.



واستطرد بكري: "جميع المحافظين الجدد يسند إليهم ملف تنمية الصعيد، واحد محافظي المحافظات الكبرى سيسند إليه منصب محافظ محافظة كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر محافظ القليوبية اللواء العشماوي، في منصبه".



وأردف: "قيادة عسكرية هامة مرشح لتولي منصب محافظ الإسكندرية، محافظ سوهاج مرشح لإحدى المحافظات الهامة،ومحافظة هامة أخرى مرشح لها أستاذ جامعي".



رئيس أمن الدولة الأسبق يكشف المسؤول الأول عن اقتحام السجون



قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن مقتحمي الحدود الشرقية فى 2011 سعوا إلى هدم المنشآت والكيانات والمؤسسات تمهيدا لخلق حالة من الفوضى تسهل اجتياحا شاملا من الفلسطينيين للحدود ودخول سيناء للبقاء فيها بصفة دائمة.



وأضاف عبد الرحمن في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في قضية اقتحام السجون في 2011، أثناء إذاعتها ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه النائب البرلماني مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، أن:" أجزم أن من له مصلحة في إخراج أشخاص معينين من السجون هو من قام بذلك العمل لإقتحام السجون.. وتهريب سامي شهاب قائد خلية حزب الله التي تم ضبطها في 2009 خير دليل على ذلك".



وأكمل:" مجموعة توغلت في البلاد ومجموعة توجهت إلى ميدان التحرير للمشاركة في إحداث الفوضى ومجموعة قامت باقتحام السجون ..وكانت تلك المجموعات مزودة بعربات ذات تسليح قوى تزيل أي عوائق توقف تحركها حتى توغلوا داخل البلاد من الحدود الشرقية".



اعترافات مثيرة لمتعافٍ من الإدمان ويحكي أشياء لا تصدق



قال عبد العزيز سمير عبد العزيز متعافٍ من الإدمان، إنه ظل لمدة 22 عاما، فى تعاطى المواد المخدرة مؤكدا أنه بدأ بالمواد المغيبة حتى وصل إلى الهيروين.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « أنا والناس» المذاع على قناة الحياة تقديم ،الإعلامية اميرة بدر، «أنه كان يعمل فى منصب مهم وكانت لديه مساحة من السلطة التى تعطيه الفرصة لعمل أشياء معينة، ولكن بعد ذلك تم فصلي من عملي بسبب الإدمان.



وأشار إلى أنه تحول من إنسان قوى إلى إنسان ضعيف، ولم يجد فرصة عمل بعد فصلي من العمل الاول، وفى حالة من الحزن وجه عبد العزيز رسالة للشباب قائلا« ياريت اى حد فى الطريق ده يسبه، انا جاى من آخر الطريق بعد قطع قدمى، ووفاة نجلى بسبب ادماني».



وحكى عن مواقف صعبة كان يفعلها فى أسرته قائلا « انا كنت بقص شعر مراتى و بعلقة على الحيطة عشان تفضل صامتة موضحا انا كنت بعمل كده بدون وعي، وتحدث عن أصعب موقف شاهده فى تجارة المخدرات وقال انا شوفت واحد سلم بنته اللى عندها 16 سنه لتاجر عشان ياخد مكانها مخدرات» .



جامعة الزقازيق: عام واحد للعاملين بالخارج لتوفيق أوضاعهم



قال الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، إنه خلال العام الماضي والحالي خرج أكثر من 2000 موظف على المعاش وحتى عام 2019 ستخرج 50% من قوة الجامعة الى المعاش.



وأضاف عبد الباري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا احتياج في الجامعة للموظفين العاملين خارج مصر.. واتفقنا على منحهم عاما واحدا لتوفيق الأوضاع والعودة إلى الجامعة".



وتابع: "نعمل على مساعدة العاملين بالخارج.. ولكن لدينا مشكلة في نقص العمالة في الموظفين خاصة مع خروج الكثير من الموظفين الى المعاش".



وزير النقل: توريد 100 جرار أمريكي لقطارات البضائع



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارة النقل استوردت 100 جرار من الولايات المتحدة بقوة جر تصل لـ4200 حصان.



وأضاف عرفات، خلال كلمة مذاعة على فضائية "on live"، أن استيراد هذه الجرارات هام جدًا لاستخدامها في نقل البضائع، لافتًا إلى أن الجرارات الجديدة ستبدأ في العمل في منتصف العام المقبل.



وأشار إلى أن وزارة النقل تعاقدت مع الهيئة العربية لتصنيع 125 عربة لنقل الحاويات بمواصفات معينة.



صلاح فضل: 30 يونيو أنقذت مصر من قوى الشر



قال الناقد والمفكر الكبير صلاح فضل، إن ثورة 30 يونيو كانت عيدا وتضاهي يوم الجلاء، موضحا أن تلك الثورة كانت مفاجئة ومدهشة ولا تصدق.



وأضاف " فضل " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أولادي الثلاثة خرجوا في يوم 30 يونيو لأنهم على يقين بما تقوم به تلك قوى الارهاب بتشويه صورة وحضارة مصر"، مضيفا:" الدافع كان قويا لإقصاء قوى الشر وتلك كانت لحظة إنقاذ مصر وردت لها اعتبارها ".



وأكمل:" الثورة و صححت مسارها بتحول ديمقراطي حقيقي يقصي تلك القوى المتاجرة بالدين التي تبتز مشاعر الناس والتي كانت تحاول أن تعيدنا إلى العصور الوسطى وأضرت قوى الشر بالشعور الديني العميق لدي المصريين لأن أبرز ما يميز الفكر الديني الإسلامي انه لا يلغى العقل ويسلم الحكم لمن ينوب عن الله فى صورة خليفة ".



وأردف:" الأحزاب الدينية ارتدت ثوب الإسلام السياسي لخلط الدين بالسياسة لتشويه الاثنين".



قتلى وجرحى بمقر صحيفة فى ولاية ميريلاند الأمريكية



عرضت قناة "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، يتضمن سقوط قتلى وجرحى فى إطلاق نار بمقر صحيفة بولاية ميريلاند الأمريكية.



وقد ذكرت القناة أن رجال الشرطة يقومون بتمشيط المنطقة، ولم تصدر أى تفاصيل أخرى عن الحادث.



المشير خليفة حفتر يعلن عن تحرير مدينة درنة بالكامل



أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيدا بتضحيات أبناء الجيش الليبي لتحرير المدينة.



كان قائد مجموعة عمليات المختار القتالية لتحرير مدينة درنة اللواء سالم الرفادى، أعلن نجاح الجيش الليبى فى السيطرة الكاملة على مدينة درنة ودحر الجماعات الإرهابية.



السيد البدوي: الإخوان كانوا يعلمون موعد فض رابعة والنهضة



قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، أنه وقت ثورة 30 يونيو قامت جبهة الإنقاذ بالاستجابة الي نداء القوات المسلحة ولكن جماعة الإخوان رفضوا.



وأشار البدوي، خلال استضافته ببرنامج « 90 دقيقة » المذاع علي فضائية « المحور »، للحديث عن ذكري ثورة 30 يوليو، أن حضور البرادعي لخطاب 3 يوليو كان صدفة لاننا فوضناه كسكرتير للجبهة وبأن يحضر لقاءات التفاوض.



وأكد البدوي، أن الإخوان كانوا يعملون موعد فض ميداني رابعة والنهضة قبل بشهر علي الأقل، ولكنهم أصروا على المتاجرة بالمتظاهرين، رغم أن هناك خروجا آمنا.



ياسر جلال ومحمد رياض يقعان فى موقف محرج



كشف الفنان ياسر جلال عن موهبة الفنان محمد رياض محمد رياض فى الغناء أثناء استضافتهما بحلقة اليوم من برنامج "معكم" .



وبدأ الفنانين فى استعراض موهبتهما فى الغناء ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، ثم أكد محمد رياض أن الفنان ياسر جلال غنى تتر أحد المسلسلات، قائلا:" والله ياسر غنى تتر مسلسل قبل كده".



ونفى ياسر جلال هذا الأمر قائلا:" والله ما غنيت"، الأمر الذي وضع الأثنين في موقف محرج .



المسماري: درنة كانت قاعدة انطلاق الإرهابيين نحو دول الجوار



قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تحرير مدينة درنة من الإرهابيين نقطة أخرى تضاف إلى تقدم القوات المسلحة نحو تطهير ليبيا من الإرهاب، لافتا إلى أن تنظيم داعش والقاعدة كانا متواجدين بها منذ فترة كبيرة.



وأضاف " المسماري" في مداخلة هاتفية مع قناة " إكسترا نيوز"، أن مدينة درنة كانت مركز تدريب لمقاتلين أجانب، وتلك المدينة أصبحت قاعدة لإنطلاق الإرهابيين نحو دول الجوار والمدن الليبية، ولكن ذلك التهديد انتهى عقب سحق الإرهاب بها وعودة درنة إلى الوطن".



وتابع قائلا:" درنة استقبلت مقاتلي تنظيم القاعدة من كافة بقاع الأرض، وتم نقلهم من ليبيا إلى سوريا والعراق .. وكانت درنة تجمع جنسيات مختلفة وقوميات مختلفة من أجل تدمير المنطقة العربية ".

