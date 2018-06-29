شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية

استضافت الإعلامية رشا نبيل خلال برنامجها "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، فى واقعة فريدة من نوعها عم أحمد الحمصانى الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية الفندقية، والبالغ من العمر 52 عاما.



وأضاف أحمد الحمصانى، إنه يعمل بمحل ملابس ويستغل وقت الفراغ فى القاهرة، مضيفا:"حصلت على أول شهادة جامعية وهي بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، ومن ثم بالكالوريوس زراعة جامعة عين شمس".



وتابع:" أعشق القراءة ودراستى للثانوية الفندقية جاءت بالصدفة بعد عملى بأن جارى يدرس بنفس المدرسة وهذا ماشجعنى".



وأكمل:"لم أتوقع أن أحصل على المركز الأول على الجمهورية فى الثانوية الفندقية ولكن بفضل الله تمكنت من الحصول على 94%".



واستطرد قائلا: "أحمل ليسانس حقوق جامعة القاهرة وهدفى ليس الشهادات ولكنى غاوى العلم"، وقال:"لم أكن أدرس كل هذه المجالات بهدف الحصول على فرصة عمل ولكن لدى شغف للعلم".