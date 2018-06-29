ضبط 3 أشخاص سرقوا 851 ألف جنيه من خزينة شركة للتنمية الزراعية بالمنوفية

تمكنت مباحث المنوفية، من ضبط ٣ أشخاص لسرقتهم مبلغ ٨٥١ ألف جنيه من خزينة شركة للتنمية الزراعية بمركز قويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من " مصطفى.ا.ا " مالك الشركة الأهلية للتنمية الزراعية بمركز قويسنا بسرقة ٨٥١ ألفا و٤٥٠ جنيها من خزينة الشركة متهما المسئول عن الخزنة بتبديد عهدته.



وبتشكيل فريق بحث توصلت المعلومات إلى أن وراء الواقعة كلا من " السيد.ع.ن " خفير نظامي بمركز شرطة قويسنا، " محمد.ا.م " ٤٠ سنة حداد، " ياسر.ف.ا " ٤٠ سنة عامل سابق بالشركة.



وتم ضبط الأول والثاني وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مستغلين سابقة عمل الأخير بالشركة للحصول على المعلومات وتوجهوا ليلا إلى الشركة وقاموا بالسرقة واقتسموا الأموال فيما بينهم وضبط بحوزتهم على ٥٠٠ ألف جنيه وسيارتين وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.