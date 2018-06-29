إصابة 4 أشخاص في مشاجرة داخل حفل عرس بالمنوفية

أصيب ٤ أشخاص في مشاجرة داخل حفل عرس بقرية بني غريان بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بمركز قويسنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مستشفى قويسنا المركزى بوصول كلا من " مجدى.ف.ي " ٣٥ سنة ميكانيكي مصاب بجرح دائرى بالصدر وآخر من الخلف وحالته العامة سيئة، " ياقوت.ط.ف " ٢٨ سنة صاحب مصنع نسيج مصاب بجرح بعظمة الركبة اليمني، " ش.ص.ع " ٤٦ سنة صاحب مصنع نسيج مصاب بجرح قطعي بالأذن وجرح رضي بفروة الرأس، " يحي.ف.ي " ٣٧ سنة مصاب بجرح قطعي أسفل الفم وجميعهم مقيمين كفر هلال.



وبسؤالهم اتهموا " سعيد.ا.ع " وشقيقه وائل و" السيد.ا.ا " ٣٠سنة بأحداث إصابتهم من سلاح ناري وسلاح أبيض إثر مشاجرتهم في حفل عرس بقرية كفر بني غريان.



وتم ضبط المتهم الآخير وبحوزته السلاح النارى واعترف بارتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح المستخدم بندقية إلى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

