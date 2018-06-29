خبيرا آثار يكشفان ملامح الآثار واللغة القبطية.. صور

كشف الدكتور أحمد خلف مدرس الفنون القبطية بكلية سياحة وفنادق جامعة المنيا الملامح الفنية للأخشاب بداية من تاريخ صناعتها بمصر في عصر المصريون القدماء وتفوقهم في صناعتها، وذلك في محضرة بعنوان"الملامح الفنية للأثار المعدنية والخشبية والمنسوجات عند الاقباط".



المحاضرة ألقاها ضمن الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للوحدات الأثرية في متحف الطفل"مركز الحضارة والإبداع"، بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بعنوان"كشف تزوير الآثار القبطية".



وقال: ورث الأقباط عن أجدادهم حرفة النجارة وطوروها واستخدمت بكثرة داخل الكنائس، وذلك لصناعة مقتنيات مثل الأنابيل وكراسي الكأس والأساس والمنجليات والشمعدانات والأبواب والمقاعد، وتناول الملامح الفنية للمنسوجات القبطية، والنباتات التي استخدمها الأقباط في صناعتها وطريقة زخرفتها وتلوينها،وعرض نماذج متعددة من نسيج الأقباط.



وضمن فعاليات الدورة، ألقى أيضا د.أحمد مصطفي عبد العزيز الحاصل على دكتور في اللغة القبطية، محاضرة بعنوان"السمات التاريخية للنصوص القبطية"، وتناول في محاضرته شرح للعديد من النصوص القبطية وطرق كتابتها والفرق بين القبطي البحيري والصعيدي.