المستشار الخاص للرئيس السنغالي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

بعث الشيخ محمد المنصور انياس المستشار الخاص للرئيس السنغالي والمدير العام للمجموعة الإعلامية بالسنغال، برقية تعزية ومواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته.



وقال المستشار الخاص للرئيس السنغالي في برقيته " بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أحبائك ومريديك في غرب أفريقيا بصفة عامة، والسنغال بصفة خاصة نتقدم إليكم بخالص التعازي والمواساة في وفاة شقيقتكم، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يخلفكم فيها خيرا"



من جانبه أعرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن خالص شكره وامتنانه وتقديره لمستشار الرئيس السنغالي على حرصه على تقديم العزاء سائلا المولى عز وجل أن يحفظه وبلاده والشعب الأفريقي من كل مكروه وسوء.