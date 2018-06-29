في ذكرى 30 يونيو.. المنوفية أول محافظة تثور ضد الإرهابية

مع حلول ثورة ذكرى ٣٠ يونيو، يستعيد المصريون أحداث الثورة والتي بدأت مبكرا في محافظة المنوفية حيث ثار أهالي المحافظة في ١٨ يونيو 2013 ضد تعيين محافظ إخواني ومنعه من الدخول لمكتبه بالديوان وإغلاق المصالح الحكومية وانتهت بهرب المحافظ.



تعود الواقعة عندما انتفض اهالى المحافظة عقب تولى المحافظ الاخوانى المهندس أحمد شعراوى مسئول ملف الاخوات بجماعة الاخوان محافظا للمنوفية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بعد خلو منصب المحافظ لمدة 7 أشهر ليتولى بعدها شعراوى مسئولية المحافظة.



وتجمع الآلاف من أهالى المحافظة ومنعوا المحافظ من الدخول والاعتصام المفتوح أمام الديوان، حيث باشر المحافظ الاخوانى عمله من خارج المحافظة ولم يدخل مكتبه بديوان المحافظة.



وعلى الجانب الآخر كانت المنوفية من أكبر المحافظات التى جمعت فيها حركة تمرد نحو 2 مليون استمارة لرفض حكم الاخوان والمطالبة بإسقاط حكم المعزول محمد مرسى.



وأصبح محيط ديوان عام المحافظة أكبر الميادين التى شهدت تجمعات للاهالى واقامة منصات للمطالبة بسقوط حكم الاخوان وتزايدت الأعداد والمسيرات التى خرجت من القرى والمدن فى اتجاه ديوان المحافظة.



وتعالت اصوات المتظاهرين بهتافات مناهضة لجماعة الاخوان ومنها "انزل يا سيسى، الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة، اصحى يا مرسى وصحى النوم النهارده آخر يوم، يا شعراوى قول للمرسى الزنزانة بعد الكرسى، يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط يسقط محمد مرسى، يسقط يسقط مرسى مبارك، المنوفية حرة حرة والإخوان بره بره، عبد الناصر قالها زمان متأمنش للإخوان".

وحلقت طائرات القوات المسلحة أعلى المتظاهرين وخاصة عقب اعلان بيان القوات المسلحة بوقوفها مع الشعب المصرى .



وزادت المسيرات وخرج الآلاف من أهالى المحافظة للاعتصام امام ديوان المحافظة الذى خلا من الموظفين وتم اغلاقه وإعلان العصيان المدنى فى جميع مؤسسات الدولة بالمحافظة وإغلاق المؤسسات الحكومية.



وأعلنت القوى الثورية بالمنوفية فى بيان لها عزل محافظ المنوفية المهندس أحمد شعراوى القيادى الاخوانى شعبيا لأنه جاء بتعيين من رئيس فقد شرعيته، وقررت تشكيل مجلس لإدارة شئون المحافظة للحفاظ على الأمن والمواطنين والممتلكات مكون من " مدير أمن المنوفية ، المستشار العسكرى بالمحافظة ، رئيس نادى القضاة بالمنوفية".



وخلت مقرات جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة من اعضاء الجماعة عقب اندلاع حريق بالمقر الرئيسى بمدينة شبين الكوم، وحاصر المئات من المتظاهرين استراحة محافظ المنوفية المهندس أحمد شعراوى لمنعه من الدخول.



وغادر محافظ المنوفية المهندس أحمد شعراوى من الباب الخلفى لاستراحته فى لنش مائى، حيث قام باستقلال اللنش للهروب من المتظاهرين بعدما حاصروا الاستراحة ومنعوه من الخروج وحاولوا اقتحامها. واستطاع الأمن إخراجه من الباب الخلفى للاستراحة واستقل سيارته الخاصة من أمام قرية فينسيا.