حبس سائق لقيامه بتزوير محررات رسمية لتسفير الشباب بالمنيا

قررت نيابة مركز سمالوط بالمنيا، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية لتسهيل سفر الشباب عن طريق الهجرة غير الشرعية، بهدف الحصول على مبالغ مالية.



ترجع أحداث القضية إلى قيام المتهم بتزوير محررات رسمية لتسهيل سفر الشباب عن طريق الهجرة غير الشرعية، بإعطائهم تأشيرات دخول دولة عربية، وزور قسائم زواج، وكان يتقاضى مقدم ١٠ آلاف جنيه عن كل جواز سفر، حتى إحضار التأشيرة لكل صاحب جواز، وكان يعمل سمسار يقتصر دوره على جمع الجوازات لراغبي السفر، ويعمل مع آخرين بالقاهرة يزورون المحررات الرسمية.



حيث تلقى اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إخطارًا من العقيد إيهاب زكريا مفتش بمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد، تفيد قيام "ن-ص-ا" ٣٨ عامًا، سائق مقيم بسمالوط، بتسهيل الهجرة الغير شرعية لسفر الشباب للدول العربية، عن طريق تزوير محررات رسمية مقابل مبالغ مالية.



أكدت تحريات المقدم باسم مصطفى مفتش بمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد، صحة المعلومات، وأن المتهم يزور الأوراق الرسمية جوازات السفر وتأشيرات بعض سفارات وقنصليات الدول العربية والتلاعب في المحررات الرسمية لراغبي الهجرة الغير الشرعية نظير حصوله على مبالغ مالية.



بتقنين الإجراءات القانونية، ومداهمة منزل المتهم بدا أنه عبارة عن قنصليات متحركة ومجمع مصالح حكومية مصغر، وعُثر على 8 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، تحمل تأشيرات منسوب صدورها لقنصلية إحدى الدول ومزورة بالكامل، و36 حوالة بريدية صادرة من البريد المصري بمبالغ مالية مختلفة مرسلة له من بعض ضحاياه، و3 قسائم زواج منسوب صدورهم لمصلحة الأحوال المدنية بذات الدولة مزورة بالكامل، وهاتفين محمول.



بفحصهما تبين احتواؤهما على العديد من صور جوازات السفر والتأشيرات للعديد من الأشخاص، ودفترين، و3 كشوف مدون بها العديد من الأسماء وأمام كل اسم مبالغ مالية مختلفة.



وقد اعترف المتهم بقيامه بأعمال التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتأشيرات السفر الصادرة من بعض القنصليات العربية، بهدف تسهيل الهجرة غير الشرعية، وحيازته لـ8 جوازات سفر مضبوطة لإحضار تأشيرات لأصحابها مقابل مقدم عشرة الآف جنيه لكل جواز، وتحرر محضرًا بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها السابق.