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مرتضى منصور لمجدى عبد الغني: هو أنت ناطط فى أي فرح أو ميت

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:20 ص
صدى البلد
أسامة علي
توجه اللاعب عبدالله السعيد بالاعتذار لنادى الزمالك و بالشكر للمستشار ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والكابتن أيمن حافظ مدير الكرة بالزمالك والكابتن مجدى عبد الغنى على جهودهم في حل أزمته مع نادى الزمالك وإعادة مبلغ 40 مليون كانت قد دفعها نادى الزمالك كمقدم تعاقد مع اللاعب.

ومن جانبه عبر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أبدى استيائه من ظهور الكابتن مجدى عبد الغنى بالفيديو الذي نشره حساب نادى الزمالك على أحد مواقع التواصل الاجتماعى الذى قدم من خلال عبدالله السعيد اعتذاره لنادى الزمالك قائلا:" الأخ عبدالله رجع الفلوس طبعا لكن اللى لفت نظرى مجدى عبد الغنى، هو أنت يا مجدى ناطط فى أى فرح أى ميت إيه اللى موقفك جنبهم دا أيمن حافظ مدير الكرة فى نادى الزمالك ودا ثروت سويلم اللى قعد يتحايل عليا هو والمهندس هانى أبو ريدة عشان أتنازل عن البلاغ ضد عبدالله ، أنت يا مجدى واقف ليه وانت يا عبدالله بتشكره ليه مش فاهم".

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