الأكاديمية العربية للنقل البحرى تحتفل بتخريج الدفعة 5 من طلبة اللغة والإعلام

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مساء /الخميس/ بتخريج الدفعة الخامسة من طلبة كلية اللغة والإعلام، وذلك بالقاعة الرئيسية بمسرح سيد درويش وسط الإسكندرية.



شهد الحفل حضور نخبة من الفنانين والاعلاميين ورجال الصحافة إلى جانب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار واعضاء هيئة التدريس.



وتضمن الحفل عرض مشروعات تخرج طلاب كلية اللغة والإعلام، التي حملت عناوين الانسانية وبناء الوطن ، وبناء الهوية- صنايعية بلدنا".



وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إن الأكاديمية تفتخر بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من أبنائها، الذين تزفّهم إلى ساحات العمل، ليكونوا فاعلين في مسيرة النماء والبناء في الوطن العربي.

وحث "عبد الغفار" الطلاب الخريجين على التزود من مناهل العلم، وأن يحافظوا على ما تلقوه من علم غزير من الاكاديمية طوال مدة دراستهم .



وأكد أن الأكاديمية حققت تقدمًا على صعيد التعليم في مختلف التخصصات، بما يوائم بين رغبات الطلاب والطالبات، ومتطلبات سوق العمل، والخدمة المعرفية على نحو عام .