الأول على الثانوية الفندقية: تزوجت العلم وأهلي وجهوا لى اللوم

استضافت الإعلامية رشا نبيل خلال برنامجها "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، فى واقعة فريدة من نوعها، وهو عم أحمد الحمصانى الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية الفندقية، والبالغ من العمر 52 عاما.



وأضاف أحمد الحمصانى، أنه يعمل بمحل ملابس ويستغل وقت الفراغ فى القاهرة، مضيفا:"حصلت على أول شهادة جامعية وهي بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، ومن ثم بكالوريوس زراعة جامعة عين شمس".



وتابع:" أعشق القراءة ودراستى للثانوية الفندقية جاءت بالصدفة بعد علمى بأن جارى يدرس بنفس المدرسة وهذا ما شجعنى، رغم لوم أهلى لى ".



وأكمل:"لم أتوقع أن أحصل على المركز الأول على الجمهورية فى الثانوية الفندقية ولكن بفضل الله تمكنت من الحصول على 94%".



واستطرد قائلا: "أحمل ليسانس حقوق جامعة القاهرة وهدفى ليس الشهادات ولكنى غاوى العلم".



وأوضح:"لم أكن أدرس كل هذه المجالات بهدف الحصول على فرصة عمل ولكن لدي شغف للعلم، مردفا:"تروجت العلم".