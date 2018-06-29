المدير العام لمنظمة إيسيسيكو يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

بعث الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسيكو" برقية تعزية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للتعزية في وفاة شقيقته.



وأعرب التويجري في برقيته عن أحر تعازيه وعميق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في مصابه، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفره والرضوان، وأن يلهم فضيلته الصبر والسلوان.



من جانبه أعرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن شكره وإمتنانه للمدير العام للمنظمه الإسلامية للتربية والعلوم الثقافه لحرصه علي التعزية الكريمة، سائلا الله تعالى ان يوفقه ويسدد خطاه.