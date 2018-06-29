ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

المدير العام لمنظمة إيسيسيكو يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:35 ص
صدى البلد
محمد شحتة
بعث الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسيكو" برقية تعزية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للتعزية في وفاة شقيقته.

وأعرب التويجري في برقيته عن أحر تعازيه وعميق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في مصابه، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفره والرضوان، وأن يلهم فضيلته الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن شكره وإمتنانه للمدير العام للمنظمه الإسلامية للتربية والعلوم الثقافه لحرصه علي التعزية الكريمة، سائلا الله تعالى ان يوفقه ويسدد خطاه.

ترشيحاتنا

البطاريق تصل مدينة الجليد بالقاهرة فى أول تجربة تعليمية.. فيديو وصور

8 معلومات عن الطيار أحمد عادل الرئيس الجديد لـ القابضة للطيران

رئيس أمن الدولة الأسبق يكشف المسؤول الأول عن اقتحام السجون

"مونديال روسيا" أول بطولة كأس عالم تشهد تسجيل كل منتخب هدفين على الأقل

سياسي روسي: بوتين لا يهاب أحدا ماعدا هذا الشخص

أرقام وإحصائيات دور المجموعات بكأس العالم 2018 في روسيا

مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا .. بث مباشر

تعرف على منفذ الهجوم على صحيفة أنابوليس الأمريكية.. صور

بيراميدز يعلن التعاقد مع البرازيلي إدواردو

بيراميدز يكشف حقيقة الخلاف مع الأهرام

شاهد.. رشا نبيل تدخل فى نوبة بكاء على الهواء

المستشار الخاص للرئيس السنغالي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

نجلة المستشار هشام بركات النائب العام السابق تبكي على الهواء.. فيديو
ياسر جلال: أولادى ساعدونى في تعلم اللغة الألمانية..فيديو
مروة هشام بركات: أستمد قوتي من أمهات الشهداء.. فيديو
شاهد.. رشا نبيل تدخل فى نوبة بكاء على الهواء
مصطفى بكري: غير مسموح بعودة الإخوان مرة أخرى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟