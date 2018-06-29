الكشف على 390 حالة مرضية بقرية كمشوش بمستشفيات جامعة المنوفية
الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:52 ص
الكشف على 390 حالة مرضية بقرية كمشوش بمستشفيات جامعة المنوفي
قامت قوافل جامعة المنوفية بالتعاون مع أطباء مستشفيات الجامعة وكلية الطب بقافلة طبية للكشف والتشخيص لما يقرب من 393 حالة مرضية من أهالي قرية كمشوش بمدينة منوف.
وقام الأطباء في تخصصات مختلفة بتقديم الرعاية الطبية من تشخيص وإرشادات وقائية للحماية من أمراض الصيف خاصة لكبار السن والأطفال.
وشارك من الأطباء الدكتور محمد عبيد عظام والدكتورة هبة كمال باطنة والكتور عبد الله احمد مسالك والدكتور أحمد عادل أطفال والدكتورة دعاء احمد انف واذن والدكتورة انشاد السيد طب اسرة والدكتورة فاطمة احمد نفسية وعصبية.