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3 يوليو .. بدء اختبارات طلاب الثانوية العامة بتربية نوعية المنوفية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:36 ص
لدكتورة حنان يشار
لدكتورة حنان يشار عميدة كلية التربية النوعية جامعة المنوفية
محمد احمد
أعلنت الدكتورة حنان يشار عميدة كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، بأن الكلية تبدأ اختبارات القدرات لطلاب وطالبات الثانوية العامة في ٣ يوليو وحتى ٢٣ من ذات الشهر بقسمى التربية الفنية والموسيقية.

وقالت يشار بأن التسجيل للاختبار سوف يتم إليكترونيا من خلال موقع التتسيق الإليكتروني WWW.tansik.egypt.gov.eg وسوف يتقدم الطالب من خلاله ليتم تحديد موعد للاختبار حسب التوزيع الجغرافي للطالب.

كما أكد الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن الكلية تستعد لإجراء الاختبارات وتوفير سبل الراحة لهم من أجل تيسير الاختبار بسهولة و دون توتر للطلاب، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق التام في لاجتياز الاختبارات.

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