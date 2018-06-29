نجلة المستشار هشام بركات النائب العام السابق تبكي على الهواء.. فيديو
الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:12 ص
نجلة المستشار هشام بركات
بكت المستشارة مروة بركات نجلة المستشار الراحل هشام بركات، خلال مداخلة تليفونية على الهواء لبرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، فى ذكرى رحيل والدها.
وأضافت "مروة بركات" :"لحظة ما أخبرنى الدكتور باستشهاده شعرت أن عظمي يتكسر ولكنى تماسكت ، مردفة:"أستمد قوتي من قوة أمهات الشهداء اللاتي رأيتهن.
وتابعت:"أنا الآن بعد ثلاث سنوات أصبحت القاضية الجنائية الوحيدة فى مصر، مضيفة :"كل ما أطمح له تطبيق العدالة".
وأكملت:" الشعب المصرى لم ينس والدى، وفى كل مكان أجد أقابل فيه الناس أجد شكر وثناء على والشهيد هشام بركات".
وأتمت:" والدتى تقوينى دائما وأشكرها على تحملها مسؤولية تربية ثلاثة أبناء، بعد استشهاد والدى".