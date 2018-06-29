مجلس جامعة المنوفية يكرم محمود جعفر لتفوقه على مستوى العالم

كرم مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة الدكتور محمود جعفر المدرس بقسم الفيزياء كلية العلوم بالجامعة لما حققه من تفوق ونجاحات علمية على مستوى العالم رفع بها إسم الجامعة.



فقد تخرج من كليه العلوم جامعه المنوفيه عام ٢٠٠٨ بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف وأختير من ضمن ١٥ باحثا من الجامعات المصرية للسفر للمدرسة الصيفية في المعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا عام ٢٠١٠ وفي نفس العام حصل على منحه للبقاء في نفس المعهد لإجراء أبحاث علمية حتى ٢٠١٢.



وفي عام ٢٠١١ حصل على دبلوم فيزياء التوصيلية الفائقة من المعهد وفِي عام ٢٠١٢ على الماجستير في الفيزياء من جامعة المنوفية والمعهد المتحد للأبحاث النووية بموسكو.



في عام ٢٠١٢ حصل علي منحه للحصول علي درجة الدكتوراه من دولة ألمانيا الاتحادية في عام ٢٠١٥ حصل على درجة الدكتوراه في فيزياء الليزر من جامعة ماربورج بفرانكفورت. بعدها مباشره عمل كمحاضر في جامعة هامبورج للتكنولوجيا بألمانيا وحتى الآن.



في ٢٠١٦ عين مدرسا بقسم الفيزياء بجامعة المنوفية وحصل علي تمويل مشاريع بحثية بروسيا وألمانيا آخرها مشروع بقيمة ٢٥٠ ألف يورو عام ٢٠١٦ ممول من وزارة البحث العلمي الألمانية، ومشروع آخر عام ٢٠١٨ بقيمة مليون دولار تمويل مشترك بين وزارة البحث العلمي الألمانية والمؤسسة القومية للعلوم الطبيعية بدولة الصين بعد منافسه قويه مع ١٥٠ متقدما.



وقام خلال فتره الدكتوراه بتطوير نوع جديد من ليزر النبضات الغير مرئي عالية الطاقة واكتشف مؤخرا نظيرا ضوئيا لأفق الحدث والذي يستخدمه علماء الفيزياء النظرية لوصف الثقوب السوداء في الفضاء. كما نشر الدكتور محمود جعفر أكتر من ٣٥ بحث في مجلات علمية مرموقة، علي سبيل المثال Nature communications, ACS Photonics, Advances in optics and photonics, physical review B, Optics express. وشارك في ١٧ مؤتمر دولي خارج مصر في ١١ دولة بأوروبا وآسيا وأمريكا.



تدور معظم أبحاثه حاليا عن كيفيه التحكم في الضوء وإستخدامه في الإتصالات الضوئيه فائقه السرعة، بالإضافة إلة توليد الموجات عالية التردد أو موجات "التيراهيرتز" لاستخدامها في مجال الطب والأغراض الأمنية.



قام رئيس الجامعة بإهدائه درع الجامعة وشهادة تقدير وتقديم الشكر له على تميزه وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة وأعرب عن سعادته بأنه أستاذ لهذا الطالب المتفوق كما شارك فى تكريمه الدكتور محمد توفيق عميد كلية العلوم.