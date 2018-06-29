مروة بركات لرشا نبيل: 3 سنوات مرت على وفاة والدي والشعب لم ينساه

قالت المستشارة مروة بركات نجلة المستشار الراحل هشام بركات ، "مرت ثلاث سنوات على وفاة والدى والشعب لم ينساه وفى كل مكان يثني عليه الناس".



وأضافت "مروة بركات" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:"لحظة ما أخبرنى الدكتور باستشهاده شعرت أن عظمي يتكسر ولكنى تماسكت ، مردفة:" استمد قوتي من قوة أمهات الشهداء اللاتي رأيتهن".



وتابعت:"أنا الآن بعد ثلاث سنوات أصبحت القاضية الجنائية الوحيدة فى مصر، مضيفة :"كل ما أطمح له تطبيق العدالة".



وأتمت:" والداتى تقوينى دائما وأشكرها على تحملها مسؤولية تربية ثلاثة أبناء، بعد استشهاد والدى".