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مروة بركات لرشا نبيل: 3 سنوات مرت على وفاة والدي والشعب لم ينساه

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:10 ص
مروة هشام بركات ووالدها
مروة هشام بركات ووالدها
حمزة شعيب
قالت المستشارة مروة بركات نجلة المستشار الراحل هشام بركات ، "مرت ثلاث سنوات على وفاة والدى والشعب لم ينساه وفى كل مكان يثني عليه الناس".

وأضافت "مروة بركات" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:"لحظة ما أخبرنى الدكتور باستشهاده شعرت أن عظمي يتكسر ولكنى تماسكت ، مردفة:" استمد قوتي من قوة أمهات الشهداء اللاتي رأيتهن".

وتابعت:"أنا الآن بعد ثلاث سنوات أصبحت القاضية الجنائية الوحيدة فى مصر، مضيفة :"كل ما أطمح له تطبيق العدالة".

وأتمت:" والداتى تقوينى دائما وأشكرها على تحملها مسؤولية تربية ثلاثة أبناء، بعد استشهاد والدى".

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